OPORTUNIDADE

Senac abre 260 vagas para curso gratuito de garçom e garçonete em Salvador

Alunos terão direito a transporte, ajuda de custo, alimentação e fardamento para as aulas práticas; saiba detalhes

O Senac está com inscrições abertas para 260 vagas de cursos gratuitos de garçom e garçonete em Salvador por meio dos Restaurantes-Escola. A formação tem duração de 360 horas e fornece transporte, ajuda de custo, alimentação e fardamento para as aulas práticas. >

As vagas serão preenchidas pela ordem de inscrição dos candidatos. As inscrições podem ser feitas presencialmente nas unidades do Senac da Casa do Comércio, na Avenida Tancredo Neves, e Pelourinho, no Centro Histórico da capital baiana. Os interessados devem ter mais de 18 anos e ensino fundamental completo. >