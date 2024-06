Senai Cimatec lança especialização inédita em Comunicação Quântica

O Centro Universitário Senai Cimatec lançou a primeira turma do curso de Especialização em Comunicação Quântica. O curso, inédito no Brasil, terá foco na pesquisa e desenvolvimento de criptografia, redes de comunicação e internet quântica.

“No Brasil, a gente tem poucos cursos em relação ao tema e entende-se como um curso do futuro. Então, estamos investindo na capacitação de profissionais para atuar no mercado daqui alguns anos e termos os pesquisadores necessários para a academia e nas empresas”, comentou a coordenadora Patrícia Tourinho.

Para a coordenadora do primeiro Centro de Competência em Tecnologias Quânticas do Brasil (QuIIN), Valéria Loureiro, a comunicação quântica é a comunicação do futuro que vai permitir uma segurança absoluta na transmissão dos dados.