OPORTUNIDADE

Senai terá programação gratuita de workshops, oficinas e minicursos em Salvador

Atividades são voltadas para estudantes do ensino médio

Da Redação

Publicado em 7 de agosto de 2024 às 16:28

Mundo Senai acontece nesta quinta (8) e sexta-feira (9) Crédito: Valter Pontes Copeprhoto/Sistema FIEB

A partir desta quinta-feira (8), o Senai Bahia oferece uma programação, totalmente gratuita, com palestras, workshops, visitas a laboratórios, oficinas e minicursos, com concessão de certificado, voltadas para estudantes do ensino médio. O itinerário segue até a sexta-feira (9), na unidade do Senai Dendezeiros.

Um dos destaques é a palestra sobre educação financeira para 80 jogadores da divisão de base do Vitória, prevista para a quinta-feira, às 14h. A programação também inclui ação conjunta em parceria com a Fundação Hemoba para estimular a doação de sangue, das 8 às 17h. Na sexta-feira, às 9h, também será realizado entre os visitantes o sorteio de uma camisa autografada do Vitória.

As palestras serão realizadas nos turnos matutino, vespertino e noturno, condicionadas a inscrição gratuita no site, onde também será possível conferir todos os detalhes da programação. “Trata-se de uma oportunidade de conhecer práticas que simulam o mercado de trabalho e de ter contato com especialistas do Senai para se informar melhor sobre cada uma destas profissões”, destaca Luciano Lacerda, gerente executivo de Educação Profissional da instituição na Bahia.