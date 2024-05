SAÚDE

Sesab confirma 59 mortes por dengue na Bahia

A Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) confirmou nesta sexta-feira (3), mais três óbitos por dengue no estado durante o ano de 2024. Com as novas confirmações, a Bahia atinge a marca de 59 mortes pela doença. Os três últimos óbitos foram registrados em residentes Encruzilhada, Jacaraci e Vitória da Conquista.