OPORTUNIDADE

Shopee abre vagas de emprego em Salvador e RMS

A Shopee abriu vagas para o Programa de Jovem Aprendiz na Bahia e mais 12 estados, além do Distrito Federal. As oportunidades são direcionadas a jovens de 18 a 21 anos, que já concluíram ou estão cursando Ensino Médio e tenham disponibilidade para trabalhar no período da manhã ou tarde. As inscrições podem ser feitas até o final de outubro.

Para participar do processo seletivo, os interessados devem se candidatar até o final de outubro no site oficial. A seleção contará com escolha de perfis, entrevistas com RHs e gestores e, por fim, o processo admissional. Os participantes aprovados atuarão nas operações logísticas da Shopee, com oportunidades de crescimento profissional.