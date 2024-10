DIA DAS CRIANÇAS

Shopping Center Lapa realiza concurso de karaokê para crianças

O “Concurso Karaokê Kids” acontecerá no Shopping Center Lapa, das 15h às 17h, neste sábado (12). Como parte da programação do centro comercial para o dia das crianças, a disputa incluirá crianças entre 4 e 12 anos, em duas etapas seletivas e uma final.

A segunda seletiva do programa acontecerá no dia das crianças, na praça de alimentação do 3º piso. A final está marcada para 19 de outubro, quando a criança vencedora do primeiro lugar ganhará um vale-compras de mil reais, e as premiadas em segundo e terceiro terão direito a um vale-compras de R$500 cada.

As inscrições estão abertas até o dia do concurso, e podem ser realizadas pela plataforma Sympla. Se todas as vagas não forem preenchidas, também será possível se inscrever no local, sendo que todas as inscrições, virtuais ou presenciais, devem ser feitas pelo responsável legal da criança. A presença do responsável também é essencial durante todo o evento.