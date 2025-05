CONEXÃO CAMPO E CIDADE

Shopping de Salvador ganha feira agroecológica; confira o funcionamento

Projeto começou nesta quarta (7), no 1º piso do Shopping da Bahia

Monique Lobo

Publicado em 7 de maio de 2025 às 19:14

A Feira Agroecológica está localizada na Alameda BRT do 1º piso do Shopping da Bahia Crédito: Divulgação

A Feira Agroecológica, projeto em parceria com o Instituto Nacional de Desenvolvimento Rural e Ambiental (IDRAM), abre as portas nesta quarta-feira (7). O espaço está localizado na Alameda BRT do 1º piso do Shopping da Bahia, próximo à Agromix. >

O espaço funciona de segunda a sábado, com oferta de produtos orgânicos cultivados e comercializados por cooperativas baianas, a exemplo da Raízes do Sertão e a Coopercentral, parceiras da feira.>

“Essa ação representa uma importante conexão entre o campo e a cidade. Nossa proposta é trazer os alimentos do campo para a cidade e compartilhar com a sociedade toda a riqueza da nossa produção agroecológica”, afirma Elisangela Araújo, representante do IDRAM.>

No ambiente, os visitantes terão acesso a uma variedade de itens, desde hortaliças, frutas, verduras e grãos até iogurtes, geleias, farinhas (beterraba, aipim, tapioca), castanhas, flocão de milho, doce de leite, biscoitos, chocolates e mel.>

“Ao receber uma feira agroecológica dentro do shopping, garantimos mais praticidade aos que desejam encontrar e levar produtos da terra para a casa. É também um meio de aproximar as produções locais de um público mais amplo”, ressalta Tatiane Piza, gerente de marketing do SDB.>