A PARTIR DE HOJE

Shopping em Salvador oferece descontos de até 50% para queimar estoque; saiba lojas participantes

Ação começa nesta sexta-feira (3) e inclui promoções na Magazine Luiza, Casas Bahia e O Boticário

Mais de 20 lojas do Salvador Shopping, no Caminho das Árvores, ofertam a partir desta sexta-feira (3) descontos de até 50% para queimar estoque. A ação promocional inclui promoções nas áreas de vestuário, calçados e eletrodomésticos.

A primeira liquidação do ano, conhecida como "Abre Alas", segue até 12 de janeiro. O horário de funcionamento do shopping é, de segunda até sábado, das 9h às 22h. No domingo, a praça de alimentação abre às 12h e as lojas, às 13h. O fechamento é às 21h.