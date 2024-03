INCLUSÃO

Shoppings de Salvador terão que disponibilizar abafadores de ruídos para autistas

Lei passa a valer em 90 dias depois da sanção

Publicado em 15 de março de 2024 às 17:13

Os shoppings de Salvador agora são obrigados a disponibilizar aparelhos abafadores de ruído/protetores auriculares do tipo “concha” para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A determinação está na Lei nº 9.789/2024, que foi sancionada pelo prefeito Bruno Reis e publicada na edição de terça-feira (12) do Diário Oficial do Município, a partir de projeto do vereador Alberto Braga (Republicanos). A Lei passa a ter validade 90 dias após a sanção do gestor municipal.