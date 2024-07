CANTA BAHIA

Show gospel em Salvador termina com dois presos por roubo

O Canta Bahia, show gospel que aconteceu neste fim de semana no Parque de Exposições, em Salvador, terminou com dois homens presos por roubos. Ambos estavam foragidos e foram identificados pelo Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública (SSP). Um foi detido na sexta (5) e o outro, no sábado (6).