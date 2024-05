EM GREVE

Site da Ufba é hackeado; página principal promove jogo de aposta da Indonésia

O servidor ainda orienta que, em caso de qualquer dúvida ou esclarecimento, os estudantes podem entrar em contato com a Central de Atendimento através do telefone 71 3283-6100. No entanto, os serviços que a Central ajuda a dar informações também estão fora do ar. A informação já circula por grupos de alunos na manhã desta sexta-feira (5).