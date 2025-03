TRAGÉDIA

Sobe para 11 número de vítimas de acidente na BR-242

Vítimas eram da mesma família e moravam em Ruy Barbosa

Subiu para 11 o número de vítimas do acidente na BR-242, em Ruy Barbosa, no centro norte baiano. A informação foi confirmada pelo secretário de Administração da cidade, Renan Freitas. As vítimas, que são da mesma família, estavam voltando de uma confraternização em Boa Vista do Tupim. Ainda não há informações sobre as circunstâncias do acidente. >