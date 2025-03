VIOLÊNCIA

'Socos na cabeça e barriga': influenciador americano detalha agressão sofrida no Carnaval de Salvador

Daniel Spencer acumula mais de 1,7 milhão de seguidores

Após ser agredido e roubado durante o Carnaval de Salvador , o influenciador estadunidense Daniel Spencer voltou a se pronunciar sobre o episódio. Ele, que acumula mais de 1,7 milhão de seguidores em seu perfil no Instagram, publicou um vídeo em que detalha as agressões e diz que seu sentimento pelo Brasil continua o mesmo. >

"Eu fui assaltado e agredido de uma forma violenta. Estava voltando da festa com outra pessoa, e fomos atacados na porta do prédio. Fui jogado no chão e levei vários socos na cabeça e na barriga também. Mas foi muito pior para a outra pessoa, que quebrou o joelho", falou. >

Depois de dizer que ainda está abalado com a violência, Daniel Spencer ressaltou que o episódio não muda a imagem que ele tem do país. "Eu sei que o que aconteceu não representa o Brasil. A grandíssima maioria do Brasil não é assim. O que me marcou nesse momento não foi o que aconteceu, mas o imenso amor que recebi depois de vocês", completou. >