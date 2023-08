Sogra de cigana morta será investigada por porte ilegal de arma e homicídio culposo

Na mesma ocasião, a Justiça negou o pedido de revogação da internação provisória do menor, feito pela defesa, e decidiu que ele cumprirá a medida de segurança no Espírito Santo, onde foi apreendido. O objetivo de manter o jovem naquele estado é preservar sua integridade, já que a família dele diz que foi ameaçada e fugiu logo em seguida ao crime .

Fotos íntimas da sogra e do tio de cigana morta vazaram dias antes do crime, diz advogada

Hyara Flor Santos Alves foi morta no dia 6, em Guaratinga, no extremo-sul da Bahia, com um tiro abaixo do queixo. Segundo a Delegacia Territorial (DT) de Guaratinga, no local do crime, foram apreendidos uma pistola calibre 380, dois carregadores e munições. O caso foi registrado como feminicídio, mas não foram divulgadas mais informações sobre o suspeito.