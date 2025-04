CORRUPÇÃO

STF decide manter prisão de Collor por 6 votos a 4

Julgamento no plenário virtual foi retomado na segunda-feira (28)

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu manter a prisão do ex-presidente Fernando Collor por corrupção e lavagem de dinheiro, por seis votos a quatro. Os ministros já haviam formado maioria para mantê-lo detido, mas poderiam mudar suas manifestações até o fim do julgamento, às 23h59 de segunda-feira (29). >

Na quinta-feira (24), o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, considerou o segundo recurso da defesa do ex-presidente apenas protelatório, ou seja, para tentar adiar a prisão. Além do ministro, votaram pela continuidade da prisão de Collor: Flávio Dino, Luís Roberto Barroso, Cármen Lúcia, Edson Fachin e Dias Toffoli.>