EX-PRESIDENTE

Collor vai continuar preso? STF retoma julgamento nesta segunda-feira (28)

Defesa do ex-presidente alega problemas de saúde

O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma nesta segunda-feira (28) o julgamento que analisa a decisão do ministro Alexandre de Moraes que determinou a prisão do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Os ministros já formaram maioria para mantê-lo detido, mas podem mudar suas manifestações até o fim do julgamento, às 23h59. >