Subúrbio: moradores temem ataques do Comando Vermelho

Com várias intimidações, moradores de Mirantes de Periperi e Altos de Coutos passaram a retornar mais cedo para suas casas. Isso porque, desde a semana passada que áudios e mensagens com ameaças de “arrastão” circulam nos bairros dominados pelo Bonde do Maluco (BDM) , que vem sendo atacado pelo Comando Vermelho (CV) .