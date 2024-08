TENTATIVA DE ASSALTO

Suíço baleado em Stella Maris sofreu perda de audição, confirma família

Cristophe Moser, 59, foi baleado na cabeça durante uma tentativa de assalto neste mês

Da Redação

Publicado em 18 de agosto de 2024 às 14:36

Cristophe Moser foi baleado em Stella Maris Crédito: Reprodução / Arquivo pessoal

Vítima de uma tentativa de assalto no bairro Stella Maris, em Salvador, o suíço Cristophe Moser, de 59 anos, perdeu a audição do ouvido direito. O turista foi baleado na cabeça no dia 8 de agosto, após sair de um restaurante com a esposa. A perda auditiva foi confirmada por um familiar de Cristophe à TV Bahia.

Após ser baelado, o suíço passou por uma cirurgia, em um hospital particular da capital baiana, onde ainda segue internado. Ainda não há previsão de alta.

Na semana passada, Marli Moser, companheira de Cristophe, disse que o estado de saúde dele é estável. "Está se recuperando bem, a previsão é de ir para um quarto, já está comendo e falando", detalhou a brasileira.

Marli ainda contou que tem memórias do homens que efetuou os disparos e o companheiro, Cristophe, também já relatou alguns flashes do momento do crime.

Relembre o crime

Cristophe Moser, de 59 anos, foi baleado durante uma tentativa de assalto na Avenida Dilson Jatahi, em Stella Maris, na noite de quinta-feira (8).

A Polícia Militar informou através de nota que recebeu a denúncia de que um casal havia sido ferido em um assalto. Policiais da 15ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionados até o local da ocorrência.

No local, testemunhas relataram aos policiais que homens armados desceram de um carro e efetuaram disparos contra o veículo onde o casal estava.

Em um vídeo que circula nas redes sociais é possível ver o momento em que o veículo conduzido pela vítima anda de ré na avenida e bate contra um muro.

O suspeito de ter atirado no turista suíço, identificado como Railan Santos Barbosa, de 27 anos, foi localizado após uma investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) na Rua Duque de Caxias, no Bairro da Paz.