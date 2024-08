TENTATIVA DE ASSALTO

Turista suíço baleado em Salvador está internado na UTI

O turista suíço baleado no bairro de Stella Maris, em Salvador, segue internado nesta segunda-feira (12) na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular da capital. Segundo Marli Moser, esposa de Cristophe, o crime aconteceu na última quinta-feira (8), quando o casal saia de um restaurante e foi abordado por um carro. As informações são da TV Bahia.