Supermercado GBarbosa oferece mais de 240 vagas de emprego

Para quem busca uma vaga no mercado de trabalho, o supermercado GBarbosa está com 246 vagas em suas lojas da Bahia, de Sergipe, Ceará e Alagoas. As oportunidades são para pessoas com ou sem experiência prévia, nas áreas de atendimento ao cliente, farmácia, padaria, açougue, entre outras.