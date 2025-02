CRIME

Suspeito com submetralhadora morre em confronto com a polícia no Bairro da Paz

Caso foi registrado na noite de sexta-feira (7)

Wendel de Novais

Publicado em 8 de fevereiro de 2025 às 10:05

Suspeito morreu em confronto com a PM no Bairro da Paz Crédito: Marina Silva/Arquivo CORREIO

Moradores da Rua Salvador da Pátria, no Bairro da Paz, em Salvador, passaram por um susto na noite de sexta-feira (7). No local, um suspeito de tráfico de drogas foi localizado por policiais militares e entrou em confronto com os agentes. De acordo com a Polícia Civil, o homem, que não foi identificado, estava com uma submetralhadora, foi baleado no tiroteio e acabou morrendo após o socorro. >

“Após a troca de tiros, um homem foi atingido, socorrido para o Hospital Menandro de Farias, porém, não resistiu. Guias periciais e de remoção foram expedidas para os trabalhos do Departamento de Polícia Técnica (DPT)”, informou a PC. A reportagem teve acesso a um áudio em que vizinhos registram o barulho de tiros no local. >

“A coisa está pegando aqui, família. Muitos tiros, a coisa está pegando aqui no fundo da minha casa”, fala um morador, enquanto grava o áudio dos tiros durante o confronto. Na gravação, inclusive, é possível ouvir uma rajada de tiros comum para armas de grosso calibre, como a submetralhadora artesanal que estava com o suspeito.>