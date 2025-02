PRESO NA LIVE

Suspeito de tráfico faz mulher e criança reféns, transmite ao vivo no Instagram e acaba preso em Salvador

Caso foi registrado na tarde de sexta-feira (7)

Wendel de Novais

Publicado em 8 de fevereiro de 2025 às 09:04

auto-upload Crédito: auto-upload

Um suspeito de tráfico de drogas, identificado apenas como Gabriel, fez a companheira e o filho de reféns na localidade da Vila Paraíso, no bairro do Engenho Velho de Brotas, em Salvador, na tarde de sexta-feira (7). De acordo com informações iniciais, ao ser localizado por agentes da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) que faziam rondas na região, Gabriel entrou na casa onde estavam a mulher e a criança, que tem apenas cinco anos. >

Logo após render as duas vítimas, o suspeito iniciou uma live nas redes sociais onde mostrava que estava armado enquanto prendia a mulher e o filho no local. “Olha aqui, na Vila Paraíso, querem me matar dentro de casa. Não vou sair, não. Não confio em polícia, vão me matar aqui dentro. Eles querem me matar aqui e eu não vou sair, não confio neles", disse Gabriel em um dos trechos da live. >

Em outro momento, o suspeito, que teria envolvimento no tráfico pela facção do Bonde do Maluco (BDM), pede a presença da mãe e também da sua defesa. “Cadê meu advogado? Deixa minha mãe passar, bota ela para falar comigo de onde vocês estão. A polícia cercou a casa aqui, ó, pessoal. Olha minha família aqui”, falou Gabriel, enquanto enviava um vídeo para uma pessoa não identificada.>

Após mais de uma hora de negociação, entretanto, Gabriel se entregou. A arma foi apreendida, e as duas vítimas foram liberadas em segurança. >