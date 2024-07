CRIME

Suspeito de espancar e matar homem por ciúmes é preso em Feira de Santana

Um homem de 47 anos foi preso, nesta sexta-feira (5), suspeito de matar outro a socos e chutes no dia 1º de maio, em Feira de Santana. O crime ocorreu no bairro Rua Nova.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontam que o crime foi motivado por ciúmes, porque a vítima, identificada como Genivaldo Teixeira dos Santos, mantinha um relacionamento amoroso com a ex-companheira do suspeito. O crime ocorreu no dia 1º de maio, no bairro Rua Nova.