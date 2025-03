TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

Suspeito de invadir posto de saúde no Rio Vermelho e atirar em duas pessoas é preso no Subúrbio

Homem era foragido da Justiça desde 2023 e integrava o Baralho do Crime da SSP-BA

Tharsila Prates

Publicado em 12 de março de 2025 às 18:18

Policiais chegam à casa de suspeito Crédito: Divulgação/ PCBA

A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (12) um foragido da Justiça desde 2023 que integrava o Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP) - ferramenta que reúne os procurados do estado. Após três meses de investigações, os policiais conseguiram prender Claudemilson dos Santos, localizado no bairro de Plataforma, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.>

Durante o cumprimento do mandado de prisão, ele tentou fugir e atentou contra a própria vida, golpeando o pescoço. O homem foi socorrido com vida e encaminhado para o Hospital do Subúrbio. O estado de saúde dele não foi divulgado, e ele segue custodiado na unidade hospitalar.>

O criminoso era procurado por uma tentativa de feminicídio ocorrida em agosto de 2023. Na ocasião, ele disparou contra uma mulher dentro da Unidade Básica de Saúde (UBS) Vila Matos, no bairro do Rio Vermelho. Durante o ataque, outro homem que estava na unidade de saúde também foi atingido pelo disparo, mesmo não tendo nenhuma relação com o caso.>

O crime aconteceu por volta de 7h30. O atendimento começa às 8h. Equipes da unidade de saúde prestaram os primeiros socorros e ambulâncias do Samu também foram enviadas ao local para atender as vítimas. >