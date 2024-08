HISTÓRICO

Suspeito de matar delegada exercia medicina ilegalmente na Bahia

Tancredo Neves Feliciano de Arruda foi preso em flagrante no domingo (11)

Da Redação

Publicado em 12 de agosto de 2024 às 13:35

Tancredo Neves Feliciano de Arruda havia sido preso por agressões contra à delegada Crédito: Reprodução/Redes sociais

Tancredo Neves Feliciano de Arruda, principal suspeito de matar a delegada Patrícia Neves Jackes Aires, em São Sebastião do Passé, tem uma série de passagens pela polícia em seu histórico. Além de ter sido preso por agressões contra a vítima anteriormente, Tancredo Neves foi indiciado pela Polícia Civil por exercício ilegal da medicina e falsidade ideológica.

Uma investigação foi iniciada em 2022 pela Delegacia Territorial de Euclides da Cunha, e a polícia concluiu que Tancredo Neves não tinha competência para exercer a medicina em território brasileiro. Ainda de acordo com a Polícia Civil, o inquérito foi concluído e encaminhado ao Ministério Público da Bahia (MP-BA). Ele deve passar por audiência de custódia nesta segunda-feira (12).

O órgão foi questionado sobre o andamento do processo, mas não retornou até a publicação desta matéria. A pena prevista para o exercício ilegal da medicina é detenção de 6 meses a 2 anos.

"Ele se formou em outro país e não passou pelo Revalida. Então, não poderia exercer a profissão de medicina no Brasil", lembrou a delegada Rogéria Araújo, coordenadora do Departamento de Polícia do Interior (Depin).

Em nota, o Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb) informou que não há nenhum médico registrado com o nome do indivíduo suspeito de envolvimento no assassinato da delegada Patrícia Neves Jackes Aires.

Suspeito de matar a delegada Patrícia Neves Jackes Aires, o companheiro dela, preso em flagrante no domingo (11), já tinha sido detido por agressão a ela em Santo Antônio de Jesus, onde a vítima trabalhava e residia. Em maio deste ano, Tancredo Neves Feliciano de Arruda foi levado à delegacia com base na Lei Maria da Penha, depois de ter quebrado um dos dedos da esposa.

A Justiça decretou uma medida protetiva em defesa da vítima, mas o casal se reconciliou e Tancredo Neves foi solto.

Relembre o caso

Tancredo Neves Feliciano de Arruda foi autuado em flagrante por feminicídio, após o corpo da delegada Patrícia Neves Jackes Aires ser encontrado no banco do carona do seu veículo, em uma área de mata, no município de São Sebastião do Passé. Fontes ligadas à polícia disseram que havia diversas contradições no depoimento dele.