PRISÃO

Suspeito de matar policial militar em arrastão em Paripe é preso

Polícia Civil prendeu homem em flagrante no bairro onde houve o crime

Um dos suspeitos envolvidos na morte de Arnaldo de Oliveira Silva, soldado da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) , foi localizado e preso em flagrante por equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil (PC), na terça-feira (28), um dia após o crime. A prisão foi feita após diligências de investigação que foram desenvolvidas com a participação de agentes da PM. >

De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontam que o PM estava com a namorada trafegando na Rua da Bélgica, em Paripe, quando avistou um carro sendo empurrado por um grupo de homens. No momento, Arnaldo parou a sua motocicleta e foi verificar a ação dos suspeitos, sendo abordado pelos criminosos que atiraram contra a vítima. O suspeito foi localizado no mesmo bairro onde o crime foi registrado. >