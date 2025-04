ILHA AMARELA

Suspeito de tráfico é morto por PMs durante paredão no Subúrbio de Salvador

Foram encontradas porções de cocaína, maconha e crack

Um jovem, de 25 anos, foi morto no último domingo (20), durante uma festa do tipo paredão no bairro Ilha Amarela, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Segundo a Polícia Militar, a vítima estaria atuando no tráfico de drogas no momento em que foi encontrado pelos policiais. >