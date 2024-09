CENTRO-NORTE

Suspeito de tráfico é preso com 1500 porções de cocaína em Feira de Santana

Um homem de 38 anos foi preso nesta terça-feira (3) após ser flagrado com 1500 porções de cocaína em Feira de Santana, no centro-norte do estado. De acordo com a Polícia Civil (PC), o homem fazia a entrega das drogas no bairro Sim, onde ele foi detido.