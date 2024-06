Suspeitos de assalto atropelam homem durante fuga da polícia

Um homem foi atropelado durante a fuga de três suspeitos de cometer assaltos. O caso foi registrado no Largo do Tanque, em Salvador, na manhã desta segunda-feira (10).

De acordo com a Polícia Militar, militares do Batalhão Gêmeos realizavam patrulhamento na localidade conhecida quando foram informados por populares de que três homens em duas motos estariam efetuando roubos na Avenida San Martin. Com base em dados informados na denúncia referentes às características dos criminosos, buscas foram feitas e três suspeitos localizados.