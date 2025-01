VIOLÊNCIA

Suspeitos de envolvimento na morte de jovem em Feira de Santana são identificados pela Polícia Civil

Marcos Vinícius Alves Gonçalves, de 20 anos, foi morto a tiros na segunda-feira (6)

A Polícia Civil (PC) identificou dois homens suspeitos de envolvimento na morte de Marcos Vinícius Alves Gonçalves, de 20 anos. O jovem foi morto a tiros na última segunda-feira (6) após fazer uma publicação nas redes sociais, onde teria feito um gesto associado a uma facção criminosa que atua no município. As informações são do portal g1 Bahia.