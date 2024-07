PRISÃO

Suspeitos de tráfico de drogas são presos em Pituaçu

Com os acusados foram encontradas porções de maconha e cocaína

Dois homens foram presos acusados de tráfico de drogas em Salvador. O caso aconteceu no final da tarde da última quarta-feira (10) no bairro de Pituaçu. Com eles foram encontradas 238 porções de maconha e 22 pinos de cocaína.