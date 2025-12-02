SALVADOR

Tartaruga marinha é encontrada morta no Porto da Barra

Animal já estava em estado avançado de decomposição

Maysa Polcri

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 17:05

Tartarura é encontrada morta em praia de Salvador Crédito: Reprodução

Uma tartaruga marinha foi encontrada morta na praia do Porto da Barra, em Salvador, na manhã desta terça-feira (2). O animal é da espécie tartaruga-cabeçuda, possivelmente adulta. A remoção foi feita pela Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb), seguindo orientação da equipe técnica.

O animal já estava em avançado estado de decomposição, segundo Nathalia Berchieri, bióloga do Projeto Tamar. Os especialistas acreditam que o encalhe do animal foi provocado por interação com rede de pesca.

A tartaruga-cabeçuda é listada como vulnerável à extinção na Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (IUCN). A espécie costuma ter até 136 cm de comprimento e pode pesar até 180 kg.

