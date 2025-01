FOFURA

Tartaruga marinha é flagrada desovando em praia de Camaçari

Banhistas gravaram animal andando na areia na quinta-feira (2)

Esther Morais

Publicado em 3 de janeiro de 2025 às 11:17

Tartaruga é flagrada em praia de Camaçari Crédito: Acervo pessoal

Uma tartaruga marinha foi avistada por banhistas durante o processo de desova na praia de Busca Vida, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Vídeos mostram o animal saindo do mar e caminhando lentamente pela faixa de areia. Vez ou outra ela dá uma paradinha para descansar.

O encontro aconteceu na última quinta-feira (2) e encantou quem estava no local. "Foi emocionante mesmo. Um presente da natureza logo no segundo dia do ano. Foi excepcional. Uma das maiores emoções da minha vida. Inesquecível", disse o servidor público João Alexandre, de 49 anos.

Ele conta que estava curtindo o dia de Sol com a namorada, quando simplesmente a tartaruga saiu do mar. Isso aconteceu por volta das 16h. Outras pessoas se aproximaram da fêmea, mas um salva-vidas orientou a população a se afastar do animal para evitar estresse. Foram cerca de 50 minutos para a desova. Depois, o réptil caminhou de volta para as águas.

Os banhistas acionaram uma equipe da Fundação Projeto Tamar, que agendou uma visitação para analisar a conservação do local nesta sexta-feira (3). A época está dentro do previsto na temporada de reprodução das tartarugas marinhas, entre setembro e março.

A comunidade e os moradores do Condomínio Busca Vida (CBV), inclusive, já estão mobilizados para ajudar na temporada de reprodução. Eles participam de campanhas educativas e de conscientização, em parceria com o Projeto Tamar, no intuito de superar as ameaças que rondam essa espécie.

De acordo com Marcelo Dourado, síndico administrador do CBV, a praia de Busca Vida é uma das preferidas pelas tartarugas marinhas no momento da desova, que se intensifica no decorrer do verão. Essa escolha se dá pelo fato de a área ser bastante tranquila, silenciosa e escura à noite, quando os filhotes seguem em direção ao mar.