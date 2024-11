CALORZÃO

Temperatura supera 35ºC em seis cidades baianas nas últimas 24h

Maior registro foi de 37.1ºC, no Extremo Oeste

Esther Morais

Publicado em 8 de novembro de 2024 às 07:14

Iboritama está entre as cidades mais quentes da Bahia Crédito: Divulgação/Prefeitura

Os termômetros de seis cidades baianas registraram temperaturas acima de 35ºC na quinta-feira (8). Formosa do Rio Preto, no Extremo Oeste, lidera a lista com 37.1ºC e entrou no ranking das 20 mais quentes do país nas últimas 24h. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Em sequência, aparecem Correntina (37ºC), também no Extremo Oeste, Ibotirama (36.6ºC) e Barra (36.2ºC), ambas no Vale São-Franciscano, Barreiras (35.7ºC), no Extremo Oeste, e Euclides da Cunha (35.5ºC), no Nordeste baiano. Os municípios estão entre os 70 mais quentes do Brasil.

Salvador registrou 31.5ºC e ficou fora das 200 maiores temperaturas. A capital baiana bateu 34.3°C no último dia 29, antes mesmo da chegada do Verão. Para esta semana, a previsão é de 23ºC (mínima) e 32ºC (máxima).

A temperatura recorde no país foi em Boa Vista (RR), onde o calor bateu 41.6ºC. Oeiras (PI), com 39.2ºC, São João do Piauí (PI), com 38.6ºC, Alvorada do Gurguéia (PI), com 38.5ºC, e Boa Vista (RR), com 38.3ºC, completam o ranking das maiores temperaturas do Brasil.