LITERATURA

Terceira edição da Flicar homenageia Ariano Suassuna e Bule-Bule

A Feira Literária e Cultural de Amélia Rodrigues (Flicar) realizará sua terceira edição nos dias 20 e 21 de setembro de 2024, com um destaque especial: a homenagem a dois ícones da cultura nordestina, o escritor Ariano Suassuna e o multiartista Bule-Bule, um dos maiores nomes do cordel e do repente da Bahia.