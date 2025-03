SEGURANÇA

Tiroteio assusta moradores da Federação

Troca de tiros aconteceu na Rua Souza Uzel, conhecida como Rua 13

Um tiroteio que aconteceu na tarde de sexta (7), assustou moradores do bairro da Federação. A troca de tiros, de acordo com informações da Polícia Militar (PM), aconteceu na Rua Souza Uzel, conhecida como Rua 13. >

Segundo a PM, militares da 41ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Federação) foram acionados no final da tarde para averiguar informação de disparos de arma de fogo no local. >

Com apoio de guarnições da Rondesp Atlântico foram realizadas buscas na região, mas os suspeitos não foram localizados. Não houve registro de feridos.>

Por conta do episódio, o policiamento foi intensificado no local e nas proximidades. >

A região da Federação é alvo de disputa entre facções criminosas. O Engelho Velho da Federação sofre uma atuação histórica do Bonde do Maluco (BDM), mas nos últimos anos vem recebendo investidas do Comando Vermelho (CV). >