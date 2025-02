VIOLÊNCIA

Tiroteio intenso aterroriza moradores em Tancredo Neves; veja vídeo

Moradores registraram rajadas de tiros na manhã desta segunda-feira (17)

A semana começou com terror para os moradores do bairro de Tancredo Neves, em Salvador. Por volta das 6h30 desta segunda-feira (17), um intenso tiroteio foi registrado no bairro durante um confronto entre facções criminosas. Em vídeos e áudios que a reportagem teve acesso, rajadas de tiros são registradas por moradores desesperados.>