SEMANA NACIONAL DA SAÚDE

TJ oferta de serviços de saúde gratuitos nesta semana; saiba quais

Ação será realizada em Itapuã

A partir desta terça-feira (8), o Tribunal de Justiça da Bahia vai oferecer serviços de saúde à população em situação de rua, em celebração à Semana Nacional da Saúde. A Iniciativa será realizada até a próxima sexta-feira (11). Os serviços de saúde serão fornecidos por meio do Projeto Saúde Para Todos, em parceria com a Prefeitura de Salvador, na Unidade da Saúde da Família em Itapuã, das 8h às 16h.>

Teste rápido (HIV, Sífilis, Hepatites B e C);

A programação completa inclui um mutirão de audiências de conciliação de saúde, nas modalidades presencial e virtual, assim como debates com representantes do governo do Estado. Já foram programadas 386 audiências de conciliação, que acontecerão ao longo da semana.>