MEDICINA HUMANIZADA

Oncologista Clarissa Mathias lança livro sobre ciência e espiritualidade

Evento de lançamento acontece nesta terça-feira (8), às 8h, na Pupileira

Monique Lobo

Publicado em 7 de abril de 2025 às 18:49

Oncologista Clarissa Mathias lança livro sobre ciência e espiritualidade Crédito: Divulgação

No Dia Mundial de Combate ao Câncer, celebrado nesta terça-feira (8), acontece o lançamento do livro "Encontros com a Espiritualidade", organizado pela oncologista Clarissa Mathias, Líder do Cancer Center Oncoclinicas, do Hospital Santa Izabel (HSI). O evento vai ser realizado, a partir das 8h, na Pupileira. A entrada é gratuita mas deve ser feita através de inscrição por meio deste link. >

A publicação reúne temas como fé, autocuidado, amor, importância da caminhada, família, motivos para comemorar, empatia, acolhimento e afeto. "É uma fonte de luz, paz, resiliência e conforto espiritual", destaca Clarissa Mathias, que é referência mundial em medicina humanizada.>

Ilustrado por desenhos de crianças em tratamento oncológico na Unidade de Onco-Hematologia Pediátrica Erik Loeff, que integra o HSI, o livro, editado pela DOC, tem 160 páginas, tiragem inicial de mil exemplares e estará disponível em versão digital na Amazon. A renda será, integralmente, revertida para manutenção da Casa de Apoio Solange Fraga, que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, vindos do interior da Bahia, para tratamento oncológico ou cardiológico na capital baiana.>

“Nos primórdios da história, a medicina e a espiritualidade andavam juntas. Com os avanços da modernidade e da Ciência houve um distanciamento entre a medicina e a dimensão espiritual, mas, atualmente, várias sociedades médicas, centros de saúde de referência em todo mundo e a própria OMS [Organização Mundial de Saúde] já reconhecem a importância da espiritualidade como pilar de apoio para o enfrentamento do câncer e de outras doenças”, reflete Clarissa Mathias.>

Ela também acrescenta: “Quando um paciente recebe o diagnóstico de um câncer, muitos sentimentos, medo, insegurança e até negação podem prejudicar sua condição e sua adesão ao tratamento oncológico. Confiança e resiliência ajudam a encarar o tratamento e a transformar e ressignificar esse momento da vida com novos hábitos. Tratar não apenas a doença, mas o paciente de uma forma integral – corpo, mente e espirito – é um modo de fortalece-lo para todas as fases do tratamento”.>

Encontros Ecumênicos>

O livro é resultado dos Encontros Ecumênicos on-line idealizados por Clarissa Mathias e realizados pela Oncoclínicas desde 2020. Com participação de representantes de diferentes religiões, os encontros foram criados para o acolhimento de pacientes oncológicos, seus familiares e amigos. As primeiras edições do evento aconteceram no início da pandemia de Covid-19, momento de grande fragilidade mundial. >