Trabalhadores da construção pesada iniciam greve por tempo indeterminado na Bahia

Na segunda-feira (10), às 13h30 será realizada uma audiência de conciliação entre o Sintepav e o Sindicato Patronal (Sinicon) no Tribunal Regional do Trabalho. O sindicato realizará nova assembleia com a categoria na próxima terça-feira (11), às 8h no Campo da Pólvora, no bairro de Nazaré em Salvador e em todas as regiões que encontram-se com as atividades paralisadas, incluindo as cidades de Pojuca, Ourolândia, Umburanas, Urandi, Uruçuca, Barreiras, São Felix do Coribe, Gentio do Ouro e Novo Horizonte.