CRIME

Traficante é preso com 376 quilos de maconha em carro em Vitória da Conquista

Criminoso foi alvo de abordagem no km 830 da BR-116

Um traficante, ainda não identificado, foi preso em flagrante com 376 quilos de maconha no banco traseiro e no porta-malas de um carro em Vitória da Conquista na quarta-feira (9). A prisão se deu no km 830 da BR-116, que passa no município do sudoeste baiano, por onde o veículo trafegava. O carro, entretanto, foi parado em uma abordagem de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF). >