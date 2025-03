RUY BARBOSA

Tragédia com 11 mortos: saiba quem são as vítimas de acidente na BR-242

Dos 11 mortos, nove eram da mesma família

Larissa Almeida

Publicado em 31 de março de 2025 às 19:44

Vítimas de acidente em Ruy Barbosa Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O acidente que deixou 11 pessoas mortas e quatro feridas na BR-242, em Ruy Barbosa, no centro norte da Bahia, registrou nove óbitos de integrantes de uma mesma família. Entre as vítimas fatais, estavam duas crianças de 8 e 10 anos, que viajavam com os tios, e uma menina de 10 anos, que viajava com a mãe. Toda a família estava voltando de um passeio para uma área rural de Boa Vista do Tupim, quando a van em que se encontravam colidiu de frente com uma carreta, na noite do último domingo (30). >

Entre os mortos, estão: os irmãos Luciene Boaventura, Enoi Boa Ventura e Flávio Boaventura; Ana Lucia Oliveira, esposa de Flávio e tia das crianças Isael Oliveira e Samuel Oliveira, que também morreram; os primos Sofia Boaventura, Heloísa Boaventura – ambas filhas de Luciene – e Franciele Boaventura (filha de Enoi); Romário Mateus de Jesus, namorado de Luciene; e Vitor, namorado de Ana Flávia Boaventura, que está internada. >

Segundo Vania Boaventura, 50 anos, a família partiu no sábado (29) rumo a Boa Vista do Tupim, onde foram visitar um parente. Naquele dia, era aniversário dela, que preferiu não ir. Mesmo sem estar presente, ela manteve contato com uma das irmãs e conta que a última troca de mensagens entre elas foi diferente. >

“Eu mandei uma mensagem para Luciene que parecia coisa do destino. Falei do amor que eu sinto por ela, que é minha irmã caçula de 14 irmãos. Falei o quanto eu a amava e para ela nunca duvidar do que eu sentia. No dia seguinte, acontece uma tragédia dessa”, lamenta. >

Vania conta que os pais, ao receberem a notícia da morte de três filhos e três netos, precisaram ser medicados. “Faz um ano e três meses que meu pai perdeu uma filha por leucemia aguda. Eu vi a hora do meu pai e da minha mãe morrerem por conta disso e, agora, eu não sei o que vai ser deles. Não vão poder abrir o caixão dos meus irmãos, então eles não vão nem acreditar que são os filhos deles que estão ali dentro”, afirma. >

A gente nunca espera passar por uma situação dessa. Assistimos tanta reportagem e tanta coisa ruim que acontece com as pessoas, mas nunca pensamos que vai chegar até nós” Vania Boaventura parente das vítimas

Daiane Boaventura, que era prima da maior parte das vítimas, relata que a notícia da tragédia comoveu toda a cidade. Ela, que era mais próxima da prima Franciele, detalha que aquele era um momento especial para a prima, uma vez que a mãe Enoi, que mora no Rio de Janeiro, estava de passeio em Ruy Barbosa.>

O enterro das vítimas está previsto para acontecer nesta terça-feira (1º), às 9h. Por volta das 17h30, os corpos foram liberados. A família, amigos e vizinhos aguardam a chegada no Ginásio de Esportes de Ruy Barbosa, local onde acontecerá o velório durante a noite e madrugada.>

Veja o que se sabe sobre as vítimas

Franciele Boaventura >

Franciele Boaventura tinha 29 anos e era filha de Enoi Boaventura. Por ser cabeleireira e dona de um centro de estética há 18 anos, ela era uma figura popular em Ruy Barbosa. >

No dia 19 de março, Franciele chegou a vencer em duas categorias do Prêmio Destaque, que reconhecia os melhores profissionais da cidade. Ela foi eleita como Melhor Terapeuta Capilar e seu negócio foi eleito como Melhor Salão de Beleza. Na ocasião, ela comemorou a vitória nas redes sociais. >

“Cada transformação, cada sorriso, cada história compartilhada no salão me motiva sempre dar o meu melhor. Obrigada a todos que confiaram no meu trabalho e fizeram isso possível”, escreveu em publicação. >

Luciene Boaventura >

Luciene Boaventura era mãe de Sofia Boaventura, 8 anos, e Heloísa Boaventura, de 11 anos. Ela trabalhava na principal fábrica de calçados de Ruy Barbosa e tinha um relacionamento com Romário Mateus de Jesus. >

Enoi Boaventura >

Enoi Boaventura morava em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e visitava Ruy Barbosa, sua cidade natal, após anos. Ela era mãe de Franciele Boaventura e irmã de Flávio e Luciene. >

Flávio Boaventura >

Flávio Boaventura era pedreiro, tinha idade na faixa dos 50 anos e era casado com Ana Lucia Oliveira. Os dois eram pais de Ana Flávia Boaventura, que sobreviveu ao acidente e está internada. >

Ana Lucia Oliveira >

Ana Lucia Oliveira era esposa de Flávio, mãe de Ana Flávia e tia de Isael Oliveira e Samuel Oliveira. Era considerada pelos familiares uma mãe exemplar. Os sobrinhos haviam sido confiados a ela pelos pais, que autorizaram a ida deles ao passeio. Nenhum deles resistiu aos ferimentos. >

Sofia Boaventura >

Sofia Boaventura, de 10 anos, era filha de Luciene e irmã de Heloísa. >

Heloísa Boaventura >

Heloísa Boaventura tinha 11 ano. Era filha de Luciene e irmã de Heloísa. Ela chegou a ser socorrida e levada para o hospital, onde morreu na manhã desta segunda-feira (31). >

Samuel Oliveira >

Samuel Oliveira era irmão de Isael Oliveira, e sobrinho de Ana Lucia Oliveira, que os havia levado para o passeio familiar. Os garotos tinham 8 e 10 anos. >

Isael Oliveira >

Isael Oliveira era irmão de Samuel Oliveira, e sobrinho de Ana Lucia Oliveira, que os havia levado para o passeio familiar. Os garotos tinham 8 e 10 anos. >

Romário Mateus de Jesus >

Romário Mateus de Jesus era namorado de Luciene Boaventura e uma figura popular na cidade de Ruy Barbosa. >

Vitor >

Vitor, que não teve o sobrenome divulgado, era namorado de Ana Flávia Boaventura, que está internada. Ele morreu logo após o impacto. >

Matheus Boaventura >

Matheus Boaventura era primo da maior parte das vítimas. Ele sobreviveu ao acidente e está internado em um hospital da região. O estado de saúde não foi divulgado. >

Ana Flávia Boaventura >