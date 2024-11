ALÍVIO E CANSAÇO

Tranquila? Estudantes avaliam segundo dia de prova do Enem 2024

Portões para saída abriram às 16h

Após duas horas e meia de prova, cerca de 25 candidatos que foram alocados no Colégio Central da Bahia, no bairro de Nazaré, deixaram o local pontualmente às 16h no segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. Apressados para saírem dali, alguns ostentavam expressão de alívio, enquanto outros demonstravam cansaço.

No caso da estudante Julia, de 17 anos, o sentimento foi misto. Ela, que espera ser aprovada em Direito com a nota do Enem, conta que a prova foi mais tranquila em relação à edição do ano passado, exceto por Matemática. "Eu achei bem meeira e bem mais fácil a do ano passado do que a desse ano", disse.