TRÂNSITO

Transalvador retoma atendimentos presenciais nesta quarta

O atendimento na sede do órgão foi suspenso em virtude do desabamento de parte do prédio após um deslocamento de terra

Da Redação

Publicado em 23 de abril de 2024 às 16:47

Transalvador Crédito: Divulgação

O atendimento presencial ao público prestado pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) será retomado provisoriamente nesta quarta-feira (24) na sede do Serviço de Intermediação de Mão de Obra (Simm), no Edifício Ouro Preto, localizado na rua Miguel Calmon, no Comércio, próximo à Praça das Mãozinhas. Os atendimentos presenciais acontecem das 9h e 16h, sendo necessário o agendamento prévio, feito no site da Transalvador.

Passam a funcionar no local os setores de Protocolo Geral, para recepção de documentos e acompanhamento de processos, e o de Atendimento ao Público (Setap), que trata de multas de trânsito, defesa, recursos simples, Conselho Estadual de Trânsito (Cetran) e Junta Administrativa de Recursos de Infração (Jari), apresentação de condutor e solicitação de cópia de processos.

Os prazos dos processos administrativos serão retomados nesta sexta-feira (26). No caso das notificações vencidas entre os dias 8 e 25 de abril, os proprietários de veículos terão até o dia 10 de maio caso precisem contestar.

O atendimento presencial na sede da Transalvador, situada nos Barris foi suspenso desde o dia 8 de abril, em virtude do desabamento de parte do prédio após um deslocamento de terra.

Serviços

Defesa online ou pelos Correios: Proprietários de veículos e condutores poderão apresentar defesa, recursos e fazer apresentação de condutor infrator de maneira virtual ou mandando a documentação pelos Correios. Para os que optarem, podem enviar a correspondência física com a documentação necessária para o endereço na Rua Miguel Calmon.

Na modalidade on-line, basta fazer um cadastro no site da Transalvador. Neste caso, toda a documentação poderá ser enviada por meio eletrônico. Para isso, deve clicar no ícone “Multas” e seguir para “Serviços Online”.

Registro de acidentes: O Setor de Registro de Acidentes de Trânsito (Serat) funciona das 8h às 16h na sede da Gerência de Trânsito da Transalvador, localizada na Avenida Presidente Costa e Silva, no Dique do Tororó. Por enquanto, somente estão sendo feitos no local registros de sinistros com vítima ou para liberação de Boletim de Ocorrência de Acidente Trânsito (BOAT), lavrado por agente no local do acidente. O sistema de registros online de acidente sem vítimas já foi restabelecido, e, neste caso, os cidadãos, caso precisem, devem fazer o procedimento no site.

Custódia de Veículos: A consulta a veículos custodiados nos pátios da autarquia pode ser feita via site, clicando no ícone “Veículos Custodiados”, que fica na página inicial do site da Superintendência.