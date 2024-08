ÔNIBUS

Transporte de Salvador terá operação especial para ‘Enem dos Concursos’

Uma operação especial de transporte está prevista para os candidatos que vão fazer as provas do Concurso Nacional Unificado (CNU) em Salvador. De acordo com a Secretaria de Mobilidade (Semob), 34 veículos da frota reguladora serão disponibilizados entre as 6h e 19h na capital.