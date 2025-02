Três apostas baianas faturam até R$ 82 na Mega-Sena; confira resultado

SORTE

Três apostas baianas faturam até R$ 82 mil na Mega-Sena; confira resultado

Sorteio foi realizado na noite de sábado (1º)

Três apostas baianas acertaram a quina da Mega-Sena, sorteada no sábado (1º), e faturaram até R$ 82 mil. Os sortudos são de Camaçari, Utinga e Vitória da Conquista. Nos dois primeiros jogos, o prêmio foi de R$41.172,77, no terceiro, foi igual a R$82.345,54. A diferença do valor se dá pela quantidade de números apostados. >