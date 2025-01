VILAS DO ATLÂNTICO

Três homens são presos com mais de 200 kg de droga em Lauro de Freitas

Suspeitos estavam em depósito de drogas que foi desarticulado em Vilas do Atlântico

De acordo com a Polícia Militar, agentes da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp Atlântico receberam informações sobre a suspeita de existir um depósito de drogas na região. O local estava situado na Rua Ana C. B. Dias, em Vilas do Atlântico. >