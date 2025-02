CENTRO-NORTE

Trio morre após tiroteio com PMs em Conceição do Jacuípe

Caso ocorreu na noite da última segunda-feira

Três homens morreram durante confronto com policiais militares no município de Conceição do Jacuípe, no centro-norte baiano. O tiroteio aconteceu na Rua Teodoro Sampaio, na noite da última segunda-feira (17). Segundo a Polícia Civil (PC), o trio não foi identificado. >