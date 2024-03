CRIME

Trio suspeito de roubo é detido no Matatu de Brotas

Dois homens e uma mulher foram detidos por suspeita de roubo na Rua Bandeirantes, no Matatu de Brotas, em Salvador, na noite de segunda-feira (25). Segundo a Polícia Militar, o trio estava com um carro e chegou a roubar uma pessoa. Com eles foi encontrado um facão, uma porção de maconha, uma sacola e um celular.