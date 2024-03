CRIME

Casal suspeito de roubo a mercado é detido na Av. San Martin

Dupla tentou fugir do local, mas foi identificada pela polícia

Os PMs realizavam rondas quando foram acionados por seguranças do estabelecimento para averiguar a denúncia de roubo. O casal tentou fugir do local, mas os militares identificaram os suspeitos e, com eles, encontraram oito pacotes de leite, dois coolers e uma caixa de desodorante.